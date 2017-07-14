Роддом на газоне: прямо в центре Екатеринбурга утка свила гнездо и отложила яйцо

14.07.2017

Молодую мать заметили прохожие, как раз когда та ковыляла в импровизированную родовую палату

Под удивленными взглядами прохожих утка выкопала ямку и начала нестись. На свет появилось одно яйцо. С тех пор роженица с места не двигалась. Утке принесли хлеба, но поесть молодой маме не удалось — корочку тут же утащили воробьи. По словам спасителей, утке повезло — ведь буквально за пару минут до ее появления этот газон скосили. Но и на стриженой траве крылатой, увы, не место — во дворе бегают кошки и гуляют дети. Так что сегодня страдалицу вместе с чадом погрузят в коробку и вывезут в Сысерть — обживать новый пруд.