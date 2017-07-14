«Пизанская башня» на Черепанова: около детского сада начала падать заброшенная голубятня

14.07.2017

Починить или демонтировать птичник некому – его хозяин несколько лет назад скончался

Голубятню здесь построили еще в 80-х. Но, по словам местных, ее хозяин умер несколько лет назад. С тех пор и голубей здесь нет. Разве что залетные иногда останавливаются. Граффитисты более-менее осовременили постройку. Да вот беда, с весны она начала падать. Виктор Иванович, как бывший строитель, сразу смекнул: процесс нельзя пускать на самотек. Рядом с падающей голубятней детский сад. На площадке неподалеку часто устанавливают надувные батуты. Именно для детей здесь главная опасность. Зимой рядом с голубятней устраняли коммунальную аварию — рассказали местные. А весной, земля подтаяла и осела. Вот постройку и повело, но демонтировать ее оказалось некому. Как выяснилось, угроза нависла над придомовой территорией. После того, как голубятня накренилась, коммунальщики оградили опасный участок. Самое главное — ситуация теперь находится под контролем ответственных лиц. А демонтаж голубятни — уже дело времени.