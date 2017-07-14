Музыкальный пикник для меломанов: в Екатеринбурге пройдет «Усадьба Jazz»

В субботу в усадьбе Харитоновых-Расторгуевых вновь ждут звезд джаза


Хэдлайнерами фестиваля станут колумбийская певица Джина Савино, культовая грузинская группа MGZAVREBI и внучка знаменитого советского автора и исполнителя Варвара Визбор. Музыка в парке будет звучать 8 часов подряд. Но гостям будет чем заняться и помимо концерта – организаторы приготовили множество мастер-классов: по рисованию, танцам и йоге, и даже настоящую музыкальную школу для детей. К уже традиционной для фестиваля непогоде — тоже все готово. На случай осадков на футкортах соорудят навесы, а гостям раздадут дождевики.

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