Музыкальный пикник для меломанов: в Екатеринбурге пройдет «Усадьба Jazz»

14.07.2017

В субботу в усадьбе Харитоновых-Расторгуевых вновь ждут звезд джаза

Хэдлайнерами фестиваля станут колумбийская певица Джина Савино, культовая грузинская группа MGZAVREBI и внучка знаменитого советского автора и исполнителя Варвара Визбор. Музыка в парке будет звучать 8 часов подряд. Но гостям будет чем заняться и помимо концерта – организаторы приготовили множество мастер-классов: по рисованию, танцам и йоге, и даже настоящую музыкальную школу для детей. К уже традиционной для фестиваля непогоде — тоже все готово. На случай осадков на футкортах соорудят навесы, а гостям раздадут дождевики.