Миниатюрное пополнение: в Екатеринбургский зоопарк привезли карликовых лошадей

14.07.2017

На западе эти копытные даже работают поводырями

За кусочек лакомства Аризона готова стать лучшим другом едва ли не каждому. Миниатюрная кобыла вместе с дочкой Варежкой привыкает к новому дому и с любопытством разглядывает посетителей. Совсем недавно лошади приехали в Екатеринбург из Ленинградского питомника. И это вовсе не пони, объясняют сотрудники, а самые маленькие в мире лошадки. Лошадь этой породы является одной из самых маленьких в мире — в книге рекордов Гиннеса был зарегистрирован жеребец высотой всего 35 с половиной сантиметров. Аризона и Варежка — чуть выше 80-ти. Такая миниатюрность и привлекала к этим лошадям внимание во все времена. В прошлом их даже содержали при дворе правителей. Теперь же мини-лошади осваивают врачебное дело. Они гораздо дружелюбнее своих больших сородичей, поэтому их даже используют вместо собак-поводырей и для лечения детей с ДЦП и аутизмом. Подобные терапии будут проводиться и здесь. Маленьким посетителям уже не терпится погладить гривастых красавиц. И эта любовь взаимна. С детьми лошадки готовы день и ночь. Им только дай кусочек яблока, морковки или свежую траву. К слову, это их любимое лакомство. Впрочем, появлению новых обитателей оказались рады не все. Прежнему хозяину вольера — жеребцу Оскару — пришлось немного потесниться. Вскоре Аризона и Варежка станут его семьей, как только немного привыкнут к обстановке. Ну, а пока гулять они выходят по очереди.