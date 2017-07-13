Заденут за живое: неплательщикам алиментов вместе с квитанциями будут присылать рисунки их детей

На них ребята в красках описывают свои мечты


Так, к примеру, удалось разжалобить неплательщицу из Невьянска. 36-летняя Оксана не выплачивала алименты ребенку 6 лет. За эти годы у нее накопилось 400 тысяч рублей долга. Даже 80 часов обязательных работ, которые женщине присудили за уклонение, не помогли исправить ситуацию. Но получив рисунок детской мечты, мама одумалась — она уже устроилась на работу и начала гасить задолженность. Но самое главное, говорят приставы — свердловчанка вновь начала общаться с сыном и интересоваться его судьбой.

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Заденут за живое: неплательщикам алиментов вместе с квитанциями будут присылать рисунки их детей