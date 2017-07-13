За детей ответят: за ДТП с несовершеннолетними хотят наказывать их родителей

13.07.2017

Меры могут быть приняты из-за печальной статистики: почти каждый второй травмированный пешеход – ребенок

Уроки безопасности сотрудники ГИБДД проводят даже во время каникул. В рейд инспекторы вышли после аварии, которая произошла во дворе на ВИЗе. Здесь водитель сбил 8-летнего ребенка на глазах у других детей. Поэтому серьезных травм мальчик не получил — отделался ссадинами на спине и ногах. А вот 4-х летнему пешеходу из Нижней Туры повезло куда меньше. После аналогичной аварии его увезли в больницу с переломом ноги. Как выяснилось, в обоих случаях дети остались без присмотра. На борьбу с такой беспечностью вышли сотрудники ГИБДД. Ведь из-за нее летом аварий с детьми становится все больше. Часто дети переходят дорогу в неположенном месте. За это их родителям выносят предупреждения — чтобы повторили с детьми ПДД. Однако те пеняют на водителей. Мол, иногда они гоняют так, что не замечают пешеходов ни на дорогах, ни во дворах. Автомобилисты же, в свою очередь, винят во всем узкие проезды, в которых порой сложно развернуться, никого не задев. Поэтому просят мамочек лучше следить за детьми. Но сотрудники ГИБДД просят не устраивать детский сад, а просто быть внимательнее и ответственнее всех участников дорожного движения. Ведь дело касается детских жизней. Чтобы защитить малышей, внимание нужно уделять не только воспитанию, но даже одежде. Не стоит забывать и о налокотниках, наколенниках и шлеме. Ведь они могут спасти ребенка в ДТП. Ну, а на последок инспекторы напоминают родителям главное правило — не оставляйте своих детей без присмотра.