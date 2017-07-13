Уральского косолапого повысили! Медвежонок Степа станет артистом цирка

Лесного зверя из лап живодеров погода назад спас житель челябинской области


Стоять на задних лапах этот сладкоежка согласен только за конфетку. Почти полгода Александр растит из медведя Степана настоящего артиста. Опекун топтыгина, который в детстве остался без попечения родителей, планирует отдать его в цирк. Однако подходящей труппы найти никак не может — в мишку звезды манежа не верят. Однако воспитатель Степаном гордится — говорит, тот на все лапы мастер. Умеет не только гонять мяч, но и управлять велосипедом и даже водить машину. Жить по-человечески Степа стал в феврале, когда двухмесячного медвежонка спасли от бомжей в Верхнем Уфалее. Маленького зверя держали на цепи в частном доме и издевались над ним. Александр вырвал малыша из лап смерти и приютил у себя. Детские травмы уже затянулись, а благодаря заботе хозяина и волонтеров и ласке, Степан приспособился к жизни в мире людей Сейчас Степа и Александр — не разлей вода. Но хозяин опасается, что звериное нутро может в один момент проявиться. Степана следует держать в ежовых руковицах и это под силу только профессиональному дрессировщику. Александр надеется, что все же сможет пристроить мишку в цирк. Благо, все задатки для этого у подопечного имеются.

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Уральского косолапого повысили! Медвежонок Степа станет артистом цирка