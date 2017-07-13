Стоять на задних лапах этот сладкоежка согласен только за конфетку. Почти полгода Александр растит из медведя Степана настоящего артиста. Опекун топтыгина, который в детстве остался без попечения родителей, планирует отдать его в цирк. Однако подходящей труппы найти никак не может — в мишку звезды манежа не верят. Однако воспитатель Степаном гордится — говорит, тот на все лапы мастер. Умеет не только гонять мяч, но и управлять велосипедом и даже водить машину. Жить
Уральского косолапого повысили! Медвежонок Степа станет артистом цирка
Лесного зверя из лап живодеров погода назад спас житель челябинской области
Стоять на задних лапах этот сладкоежка согласен только за конфетку. Почти полгода Александр растит из медведя Степана настоящего артиста. Опекун топтыгина, который в детстве остался без попечения родителей, планирует отдать его в цирк. Однако подходящей труппы найти никак не может — в мишку звезды манежа не верят. Однако воспитатель Степаном гордится — говорит, тот на все лапы мастер. Умеет не только гонять мяч, но и управлять велосипедом и даже водить машину. Жить