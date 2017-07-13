Тезка испортила отпуск: екатеринбурженку не пустили в Турцию из-за однофамилицы

13.07.2017

Ольгу Волкову задержали на таможне в Анталии, так как ее однофамилица признана опасной преступницей

Вместо моря и солнца Ольга в Турции увидела лишь красоты местного аэропорта. Горожанка с мужем отправились в Анталью, чтобы отметить годовщину свадьбы. Однако, на паспортном контроле их внезапно задержали. Свердловчанка попыталась объяснить, что речь идет о её тёзке. Мол, ту самую Волкову задержали, когда Ольга еще была Макарова. Но несмотря на это, женщину оставили под арестом. Ни предметы гигиены, ни сменную одежду ей взять не разрешили, но главное — разлучили с мужем. Дмитрий тоже пострадал из-за однофамилицы супруги — он остался без крыши над головой. Ольге же оставили только сотовый телефон — для связи с туроператором и родными. Те собрали документы, подтверждающие невиновность пассажирки — и отправили их в российское консульство. Однако отпускать гражданку с подозрительной фамилией турецкие власти не спешили. Лишь спустя сутки приняли решение ее депортировать — навсегда. Волковы спешно купили билет до Екатеринбурга — и сегодня утром пострадавшая, наконец, смогла обнять трехлетнего сынишку. Дома Ольга выяснила, что турецкий кошмар пришлось пережить не только ей. Скандальная фамилия запятнала доброе имя, как минимум, трех Ольг Волковых 87-го года рождения. Россиянок также развернули на полпути. Об этом они написали подруге по несчастью в соцсетях. Самое неприятное в этой ситуации то, что от такого никто не застрахован. Задерживать отдыхающих без объяснения причин пограничники имеют полное право. Эксперты турбизнеса советуют не сопротивляться — так и за решеткой оказаться можно. Нужно как можно быстрее связаться с кампанией, организовавшей поездку — ведь она не только подбирают отель и пляжи, но обязаны помогать во всех сложных ситуациях. Тем не менее, Волковы планируют обращаться в суд, чтобы вернуть хотя бы часть денег за испорченное путешествие. Сами же супруги рассказывают об этом опыте во всех соцсетях — чтобы предупредить всех 30-летних Оль Волковых. Мол, не нужен вам берег турецкий.