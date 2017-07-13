Перерезали провода: пенсионерку-инвалида оставили без связи

Единственный на всю округу стационарный телефон неожиданно перестал работать


У Валерии Александровны проблемы со здоровьем. Поэтому в каждой комнате стоит по телефону. Но в последнее время — жалуется пенсионерка — связь часто пропадает. В поселке стационарной связи больше нет. Родных у Валерии Александровны тоже не осталось. Хорошо — соседи выручают. В последний раз отрезанной от мира женщина оставалась пять дней. Зато ремонтники нашли причину. В компании связи нам сообщили — взяли ситуацию под особый контроль. Обещают, что телефон в доме Валерии Александровны больше молчать не будет. Электроснабжение поселка обеспечивает подразделение Свердловской железной дороги. Энергетики тоже вошли в положение женщины и дали команду больше этот кабель не обрезать. Достигнутые договоренности энергетикам и связистам осталось закрепить документальным соглашением между компаниями. Как нас заверили, работа в этом направлении уже началась.

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Перерезали провода: пенсионерку-инвалида оставили без связи