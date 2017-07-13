От шпионских фотоаппаратов до полароида: в Екатеринбурге открылся музей фототехники

13.07.2017

В одной экспозиции собраны редкие экземпляры камер со всего мира

Открытие нового музея проходит без вспышек фотоаппаратов. Они тут не на работе, а на заслуженном отдыхе — под стеклами витрин. Экспозицию раритетной фототехники ее ценители собирали пять лет по всему миру. Одни модели нашлись на блошиных рынках Европы, другие — подарили друзья и знакомые. Так набралось полторы сотни экспонатов, с помощью которых можно проследить вековую историю фотоиндустрии. Каждый из аппаратов в идеальном состоянии. Владимир Иванович передал в музей несколько собственных камер. Например, эта — Хассельблад-500 – одна из его любимиц. С ней он обошел весь Урал — снимал пейзажи. Некоторые раритет не найти в других музеях. Тут есть фотоаппараты, которые снимали ужасы Великой Отечественной, представители модели, побывавшей на Луне, шпионские гаджеты времен Советов. Рядом с ними на стендах — полароиды и мыльницы, которые вышли из моды всего пару лет назад. Это новая история фотоискусства. Впрочем, посетителям все же больше нравятся советские «тяжеловесы». Освоить раритетную технику — это вам не сэлфи сделать, смеются гости. Оттого процесс съемки кажется еще более увлекательным. Помимо непосредственно аппаратов, на выставке можно увидеть советские и зарубежные объективы, линзы и кинокамеры. Несмотря на это, экскурсия по ту сторону объектива будет интересна не только профессионалам. Ведь остановленные мгновения — неотъемлемая часть жизни каждого.