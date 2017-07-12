Водители в тупике: на Серовском тракте перекрыли съезд к промышленным базам

12.07.2017

Дорожники внезапно установили ограждение

На территорию склада не смогли проехать ни работники, ни груженые фуры. Почему их не пускают, водители понять не могут. Шоферы даже пытались снести препятствие. Но полицейские помешали. На эту базу теперь ни зайти, ни выйти. Так что фуры, фактически, оказались в заложниках. Лишь через три часа машинам дали зеленый свет. Руководство комплекса договорилось с соседней базой, у которой имеется выезд на Автомагистральную. Но и это лишь временная мера. Почему дорожники нарушили договоренность, выяснить не удалось. Никого из начальства на месте не оказалось. И лишь секретарь сообщила, что выезд перекрыт по предписанию ГИБДД. В общем, коммерсантам теперь предстоит договариваться с ГИБДД. Но поскольку ограждение уже установлено, маловероятно, что хотя бы на время проезд приоткроют.