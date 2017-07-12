«Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка!»: екатеринбуржцы отметили День фотографа

12.07.2017

В честь праздника в городе откроется музей фототехники

Свой праздник, как и большинство других, они отмечают на работе — ведь фотографов ноги кормят. Погоня за интересным и запоминающимся кадром для фотокорров — ежедневная рутина. Поймать в кадр что-то поистине стоящее — небывалая удача, говорят матера с опытом. Ради одной-единственной фотографии можно истратить километры пленки и гигабайты памяти. Благодаря умению поймать момент Игорь Иванов знаменит не только на родине. Он начинал еще в советское время — одним из первых освоил стиль НЮ, за что не раз подвергался шквалу критики. И хотя сейчас фотограф все чаще берет в руки не фотоаппарат, а… современный телефон — его давняя любовь к пленке не ржавеет. В фотоискусстве, действительно, назревает революция. Каноны размываются, становится неважным, на что снимаешь, главное — как. Александр, например, удачный ракурс выбирает… сердцем. Глаза ему в этом деле не помощники. Оружие фотографов — всевозможные камеры — за всю историю искусства изменилось до неузнаваемости. Это отлично видно в музее фототехники, который откроется в городе на днях. Вот аппарат времен Великой Отечественной, собрат этого экспоната летал на Луну, а такая техника была в ходу у шпионов. Здесь уже оставили место для мобильных телефонов. Ведь в отличие от самих снимков, время в фотоиндустрии никогда не замирает. То, что еще недавно считалось вершиной технологий — уже нафталин. Что будет завтра, неизвестно. Но каким бы совершенным ни был аппарат, без таланта фотографа он бесполезен.