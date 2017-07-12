От Мурманска до Владивостока: молодожены из Башкирии отправились в свадебное путешествие на велосипедах

12.07.2017

За два месяца они проехали 12 городов и добрались до Урала

Екатеринбуржские достопримечательности эти туристы осматривают… сидя. У молодоженов Дарьи и Михаила привал — по России они путешествуют на велосипедах! Это их ответ пляжному отдыху. Такой медовый месяц — длиною в полгода и тысячи километров — уж точно не забудется. Их совместная жизнь и трип идут как по накатанной. Ведь к ним супруги основательно подготовились — проложили маршрут, накопили денег, «прокачали» велосипеды, заменив трансмиссию и укрепив багажники. Уволившись с работы, велотуристы пустились в путь в конце апреля. И с тех пор уже проехали больше десятка городов. Первые километры были самыми тяжелыми — пришлось привыкать к грузу за спиной. Путешествуют ребята эконом-классом. В отелях не селятся, каждый вечер разбивают палатку неподалеку от трассы. Ужин готовят из полуфабрикатов. В вещмешках консервы, крупа, сгущенка, сублимированные мясо и овощи. А вот благами цивилизации велотуристы пользуются лишь в городах. За рекордами туристы супруги не гонятся. Безопасность прежде всего. По трассам велосипедисты едут лишь днем, в сумерках сворачивают на обочину. Впрочем, порой и этих предосторожностей не достаточно. Их путешествие продолжится завтра. Больше чем на день в одном месте молодожены не останавливаются — ведь впереди еще столько интересного. Да и местные дороги манят дальше — они, по словам туристов, хорошие. Им есть, с чем сравнивать. Конечного пункта — Владивостока — пара планирует достичь в конце октября. Хотя кто знает, куда заведет их дорога.