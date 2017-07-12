Открытие одного из крупнейших в мире месторождений меди проходит в прямом эфире. С помощью телемоста, связавшего Челябинскую область и стенд «Русской медной компании» на Иннопроме, гости наблюдают за началом разработки нового карьера. Его запасы оцениваются в 660 миллионов тонн руды. РМК — один из самых заметных участников промышленной выставки. Прежде всего, благодаря стенду, который сам по себе — чудо техники. Пол, например, словно из жидкого металла, реагирует на каждый шаг посетителей. Впрочем, это лишь украшение, настоящей же «фишкой» компании стал театр технологий. Это настоящий голографический спектакль о работе металлургических предприятий и новшествах в сфере добычи меди. Чтобы показать незнакомый обывателям процесс, организаторы организовали виртуальные прогулки по карьерам и комбинатам. Сами промышленники постоянно заглядывают в будущее, уделяя особое внимание вопросам экологии. Решить одну из таких проблем доверили гостям выставки. Технологичность и наглядность стенда РМК оценили и первые лица. Владимиру Путину, который побывал на виртуальном ГОКе в первый день Иннопрома, показали, какое оно — современное медное производство. Раньше все было
На Иннопроме 2017 в прямом эфире открыли новое месторождение меди
Горно-обогатительный комбинат появится в Челябинской области
Открытие одного из крупнейших в мире месторождений меди проходит в прямом эфире. С помощью телемоста, связавшего Челябинскую область и стенд «Русской медной компании» на Иннопроме, гости наблюдают за началом разработки нового карьера. Его запасы оцениваются в 660 миллионов тонн руды. РМК — один из самых заметных участников промышленной выставки. Прежде всего, благодаря стенду, который сам по себе — чудо техники. Пол, например, словно из жидкого металла, реагирует на каждый шаг посетителей. Впрочем, это лишь украшение, настоящей же «фишкой» компании стал театр технологий. Это настоящий голографический спектакль о работе металлургических предприятий и новшествах в сфере добычи меди. Чтобы показать незнакомый обывателям процесс, организаторы организовали виртуальные прогулки по карьерам и комбинатам. Сами промышленники постоянно заглядывают в будущее, уделяя особое внимание вопросам экологии. Решить одну из таких проблем доверили гостям выставки. Технологичность и наглядность стенда РМК оценили и первые лица. Владимиру Путину, который побывал на виртуальном ГОКе в первый день Иннопрома, показали, какое оно — современное медное производство. Раньше все было