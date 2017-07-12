Ловушки для четвероногих: житель Красноуфимска расставляет капканы на собак

12.07.2017

Первыми под раздачу попали соседские псы

Для Алины Мишка, действительно, стал братом меньшим. Девочка взялась за воспитание будущего защитника — учит щенка охранять дом. Пса ей подарили взамен бывшего любимца — Рыжика, со смертью которого Алина никак не может смириться. Ведь он был ей не только другом, но и защитником. Но теперь охранять Шаяхметовых некому. Этим летом храбрый пес трагически погиб — попал в капкан, поставленный соседом. О том, что с их питомцем произошла беда, отец Алины узнал случайно — увидел фото истекшего кровью Рыжика в соцсетях. Узнав о гибели питомца, Булат направился к соседу за объяснениями, но тот даже дверь открывать не стал. Оказалось, капкан он поставил именно на соседских псов — мол, те повадились к нему во двор. И Рыжик оказался далеко не первой жертвой. На живодера хозяева погибших псов написали в полицию, но добиться уголовного дела пока не смогли. От того, что жизнь их питомцев оценили в сотню рублей, хозяевам только обиднее. Проблема в том, что по закону животные приравнены к имуществу, а статья о жестоком обращении, говорят кинологи, по сути, не работает. Даже когда от рук живодеров страдают десятки собак. Так, в екатеринбургской передержке неизвестные недавно устроили настоящую травлю. Но зоозащитники пока даже заявление писать не стали. Говорят, уже устали бороться со зверством догхантеров — виновных все равно вряд ли найдут. Да и добиться реального срока за убийство дворняг сложно. Небольшой шанс есть только если пес был домашним, но и это еще нужно доказать. Жизнь погибшего Рыжика Шаяхметовы оценили в 36 тысяч рублей. Эту сумму они надеются отсудить у соседа, но на этом останавливаться не собираются. Семья создала петицию о требовании наказать его по статье «жестокое обращение с животными». Ее уже подписали больше 2-х тысяч человек.