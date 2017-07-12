Автоиннопром: на международной выставке показали автомобили будущего

12.07.2017

Машины, которые заряжаются от обычной розетки, привлекают к себе внимание посетителей

За компактными формами – будущее. У стендов со смарт-мобилями третий день выстраивается очередь. От желающих посидеть за рулем электрокара нет отбоя. Но инженеры ищут на выставке не покупателей, а инвесторов — для запуска производства в России. Например, такой грузовик сможет проехать без подзарядки до двухсот километров, а заряжать его можно от обычной розетки. Экологичность – главное преимущество электромобилей. Таких моделей на Иннопроме сразу несколько, среди них и первый отечественный грузовик-гибрид, способный в отсутствие бензина переходить на электричество. Главное теперь — позаботиться о зарядке. 15 минут подзарядки и можно ехать дальше. Отечественная разработка уже появилась на Пермском тракте. В планах – поставить электрозаправки на трассах по всему Уралу. Другое ноу-хау наших соотечественников при помощи нейротехнологий не даст водителю уснуть за рулем. Эта разработка питерских ученых пришлась по душе даже Президенту. Владимир Путин заявил, что по себе знает, как важно быть внимательным за рулем. Больше не нужно гадать, где едет ваш автобус! Вся информация на лицо. Две сотни таких остановок будущего появятся в Екатеринбурге уже к Чемпионату Мира по футболу. Конструкция антивандальная и максимально информативная. Такие наноостановки появятся и на пути нового, 34 трамвайного маршрута. Его уже через два года запустят в микрорайон «Солнечный» на юго-западе Екатеринбурга. Соглашение о строительстве сегодня подписали на Иннопроме застройщики и администрация города. Ведь район, в котором будет жить 70 тысяч горожан, должен обладать развитой транспортной сетью. На новые рельсы встанут и новые трамваи, которые смогут ездить без проводов — на аккумуляторах. Запустить такую линию будет и быстрее, и дешевле.