Тест-драйв картошки: российские селекционеры выбирают лучший сорт на Урале

11.07.2017

В масштабном эксперименте несколько образцов проверяют на выживаемость и урожайность

Этим аграриям и море по колено. Несмотря на сильный ливень и лужи они проводят совещание прямо в полях. На повестке дня селекция картофеля. Полсотни специалистов из России и Китая приехали в УралНИИСХоз посмотреть на масштабный эксперимент. Уральская земля стала одной из пяти площадок по всей стране. Эксперименты над картошкой ставят и в Москве, Питере, Татарстане и Новосибирске. 6 десятков сортов испытывают на урожайность и выживаемость. Чтобы лучшие сорта смогли дать бой иностранному картофелю на российских прилавках. За ростками ученые следят круглосуточно. Но на удивление, сегодня покупатели — все как один — выбирают отечественную картошку. Мы решили провести свой эксперимент и выяснить, какой же картофель вкуснее. Купили три упаковки от разных производителей: местного, российского и египетского. С покупками отправляемся на кухню. Светлана Анатольевна свою жизнь без картошки и представить не может. Вот уж действительно — второй хлеб. Купленные нами картофелины отваривает и немного солит. И вот, момент истины. Но какой бы вкусной не была российская картошка, часто она заметно проигрывает в цене импортной. Но аграрии надеются вскоре исправить несправедливость — благодаря эксперименту. Они отберут 12 лучших сортов картофеля на каждой из тестовых площадок. И высадят самый урожайный на уральских полях уже через три года.