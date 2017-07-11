Роботы пашут – человек отдыхает: ученые УрФУ изобрели беспилотный трактор

11.07.2017

Над проектом они работали совместно с учеными уральского аграрного университета и вузами стран BRICS

Пока трактор управляется небольшим пультом. Но уже вскоре ученые надеются сделать его полностью автоматизированным. Чтобы начать работу будет достаточно лишь внести в систему нужную программу. Кстати, маневрирование машины — заслуга уральских ученых. Они научили его самостоятельно разворачиваться, разгоняться и тормозить. В ближайшие три года разработчики хотят наладить массовое производство таких тракторов. Ведь роботы смогут сэкономить аграриям до 30 миллиардов рублей. Машинами уже заинтересовались и в других странах.