Роботы пашут – человек отдыхает: ученые УрФУ изобрели беспилотный трактор

Над проектом они работали совместно с учеными уральского аграрного университета и вузами стран BRICS


Пока трактор управляется небольшим пультом. Но уже вскоре ученые надеются сделать его полностью автоматизированным. Чтобы начать работу будет достаточно лишь внести в систему нужную программу. Кстати, маневрирование машины — заслуга уральских ученых. Они научили его самостоятельно разворачиваться, разгоняться и тормозить. В ближайшие три года разработчики хотят наладить массовое производство таких тракторов. Ведь роботы смогут сэкономить аграриям до 30 миллиардов рублей. Машинами уже заинтересовались и в других странах.

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