Помят багажник и выбиты стекла: на Бебеля тополь рухнул на припаркованные авто

11.07.2017

Ремонт автовладельцам обойдется в сотни тысяч рублей

Автомобилю Анны теперь необходимо менять багажник. На машине не сосчитать вмятин, продавлена крыша и разбито заднее стекло. По первым расчетам, только новые детали обойдутся почти в 150 тысяч. Однако ТСЖ виновным себя не считает. Но жители возмущаются: старые тополя они просили спилить несколько лет. Однако у товарищества собственников руки до них так и не дошли. И вот гром грянул. Однако и этот аргумент в ТСЖ не принимают. Будем разбираться в суде — говорит председатель товарищества. Однако юристы уверяют: согласно межеванию, придомовая территория находится в общедолевой собственности. И обслуживающая организация обязана содержать ее в надлежащем состоянии. Спасти управленцев от ответственности может только стихия, перед которой не устоял тополь. Для того чтобы определить степень вины ТСЖ, юристы рекомендуют провести экспертизу с фрагментом упавшего дерева. Если оно действительно трухлявое, значит, ответственность за произошедшее несет товарищество. В противном случае — это форс-мажор.