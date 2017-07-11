Как в тропиках: ливневка Екатеринбурга не справляется с обильными дождями

11.07.2017

Как обойти и объехать самые глубокие городские лужи?

Удар по движку — и семейному бюджету — на несколько дней вывел Владимира из строя. Водитель пытался форсировать глубокую лужу в спальном микрорайоне, но остался не только без автомобиля, но и работы. Теперь пострадавший старается держаться от луж подальше. Ведь под водой может быть и яма, и вход в метро, грустно шутят горожане. Поистине тропические ливни который день превращают десятки улиц в реки. Интернет пестрит кадрами дорожных заплывов. И не всем удается выйти из этой ситуации сухими. Машины застревают, пешеходы бродят по колено в воде. Из-за этого город в часы-пик буквально парализован — 10-бальными пробками. В баллах впору считать силу минувших штормов. Дождливое лето 2017го бьет все рекорды. За первую декаду июля в Екатеринбурге уже выпала месячная норма осадков. Причем пролилась она за считанные часы. Объем воды настолько велик, что ливнёвки с нагрузкой не справляются — они на такой удар стихии не рассчитаны. Раз непогода нынче в моде, она ее и диктует. В тренде – резиновые сапоги. С полок магазинов эта обувь исчезает после каждого сильного дождя. Чтобы сменить тренды, коммунальщики круглосуточно следят за состоянием ливневок. Источник бед горожан, говорят, лежит не на поверхности — проблема глубже, чем кажется. Подземные каналы для отвода осадков не засорены, их диаметр просто не рассчитан на такую нагрузку. А замена коммуникаций – дело дорогостоящее. Остается надеется лишь на благосклонность небес, которые слишком испытывают горожан на прочность.

Благодарим магазин обуви «Робек» за помощь в организации съемки.