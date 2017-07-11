Иннопром глазами японских гостей: экскурсия по инновациям и тест-драйв шаурмы

11.07.2017

Самые передовые технологии и отборные деликатесы в репортаже с выставки

Очередей на Иннопроме сегодня меньше — впрочем, как и официальных лиц. Гости неспешно прогуливаются по павильонам, выбирая развлечения по вкусу. На стендах Японии их угощают вином, сладостями и чаем. Тем временем, сами японцы поедают местную шаурму. Шутят, тот же ролл, только с мясом. А этим работникам перекусы и обеды ни к чему — они могут трудиться круглыми сутками. Японские чудо-роботы, по задумке, должны в будущем полностью заменить людей. К примеру, такая машина, утверждают разработчики, просто необходима на пищевом производстве. Она самостоятельно упакует все, что угодно. Одни роботы для дела, другие — для души. Этот милый тюлень реагирует на прикосновения. От ласки он изгибается и издает звуки. Идеальный вариант для одиноких пенсионеров. Нервничать вскоре не придется и водителям. На выставке представили машину будущего — естественно, самоуправляемую. По задумке, прокатиться на такой можно будет уже через 4 года. Через экран даже можно перенестись в другое место — специальные очки в помощь. Пенсионеры от разработки в восторге. А вот современные технологии, как оказалось, довольно сырые. Ливни немного подмочили репутацию выставки. Горожане обсуждают инновацию местных коммунальщиков, которые борются с лужами с помощью… ведра. А в одном из павильонов протекла крыша. Это капает на нервы участникам, которые, по иронии судьбы, представляют здесь программу, позволяющую минимизировать ущерб от землетрясений. Одни участники мокнут, другие валятся с ног. Представительницы компаний, которым с утра до вечера приходится ходить на каблуках, уже ноги стерли. А ведь еще только вторник. Впрочем, бывалые участники нашли выход из ситуации. Из павильона в павильон они не ходят, а ездят – на самокатах, гироскутерах и роликах. Впрочем, ради будущего, говорят участники, можно и потерпеть. Выставка будет открыта еще два дня.