Владимир Путин открыл ИННОПРОМ-2017 в Екатеринбурге

10.07.2017

Президент РФ впервые посетил международную выставку

Борт номер один в Кольцово садится ближе к вечеру. У трапа самолета собрались первые лица региона, чтобы сопроводить президента с корабля на бал — торжественное открытие главной промышленной выставки страны. Зал встречает Владимира Путина стоя. В ответ на эту любезность глава государства делает комплименты Екатеринбургу. Он называет уральскую столицу крупнейшим индустриальным, научно-образовательным и культурным центром страны и обещает поддержку всем начинаниям уральской столицы. В частности, Экспо-2025. И это не единственный сюрприз церемонии. Страна-партнер выставки – Японии — поразила гостей национальный колоритом, громко заявив о начале Иннопрома. Помимо культурной экзотики, японцы привезли на выставку 180 своих стендов — от мелких производств до автомобильных и промышленных гигантов. Осмотр павильонов президент начинает с местных разработчиков. Главе государства демонстрируют аппарат-рентген, который не только видит любую вещь насквозь, но и определяет ее химический состав. Своими ноу-хау хвастаются и юные изобретатели. Правда, они пока игрушечные. А это уже не игрушки — глава государства интересуется специальным ружьем, которое способно перехватывать дроны, и новейшим японским мотоциклом, созданным по авиатехнологии. Оттого не ездит, а летает — развивая скорость до 400 километров в час. Как заверил президент, в его гараже тоже есть мотоцикл японской марки, только за его руль Путин сам еще не садился. Вот проект «Умный дом» ему гораздо ближе. Екатеринбуржцам же до такого — рукой подать. Проект реализуется в Академическом. В районе, который вскоре может получить статус отельного административного, уже сданы 88 домов, до конца года к ним добавятся еще 11. Его численность в будущем — 325 тысяч человек. Жители умных домов уже сегодня могут самостоятельно следить за расходованием света и воды и управлять освещением и бытовой техникой при помощи мобильного приложения. Президент оценил удобства. Осмотрев выставку, Владимир Путин покинул выставку. В полдень павильоны открыли для участников — в ближайшие три дня здесь будут проходить форумы, заседания, подписания соглашений.