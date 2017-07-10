Вечер с экс-министром: Алексей Кудрин проведет лекцию в Ельцин центре

Рабочий процесс встал. Сотрудники выстраиваются в очередь к экс-министру финансов России Алексею Кудрину — за автографом и сэлфи. В прошлом главный казначей государства по-прежнему консультирует руководство страны. В Екатеринбурге он проводит встречу Комитета гражданских инициатив — объединения экспертов, анализирующих насущные для россиян вопросы. На повестке дня — здоровье будущих поколений. Остальные вопросы встречи — образования, точечной застройки, прав пенсионеров и сельского хозяйства — обсуждаются за закрытыми дверями. Подробности позже оформят в аналитику и конкретные рекомендации власть имущим. По мнению известного либерала Кудрина, очень важно, чтобы инициатива изменений исходила от граждан. Их неравнодушие показывает и ежегодный конкурс идей по улучшению жизни в стране. Принимающая встречу сторона, компания «Сима-ленд», — наглядный пример того, что инициатива не наказуема. Совсем наоборот. Оптовик, который в «нулевых» начинал с поставок из Китая, теперь экспортирует собственную продукцию в Европу. Возможность для роста найдутся, уверены предприниматели, — были бы цели и желание. О будущем российского предпринимательства Алексей Кудрин — по собственной гражданской инициативе — прочтет отдельную лекцию в Ельцин центре. Кроме того, он примет участие в выставке Иннопром, которую называют средоточием идей, способных изменить завтрашний день.