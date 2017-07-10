Умное производство: на Иннопроме презентовали беспилотный общественный транспорт

10.07.2017

Эти автомобили будут передвигаться без водителя, с помощью приложения

Почувствовать любовь стального сердца с сегодняшнего дня может любой желающий. Этот приветливый робот встречает посетителей всемирной выставки. В этом году она проходит под дивизом «Умные технологии». В центре внимания развитие машиностроения. Например, этот беспилотный электроавтобус готов перевозить пассажиров и без водителя. Благодаря умной системе распознавания дорожной разметки и знаков, такой робот самостоятелен на дорогах. Уже в следующем году — к Чемпионату мира по футболу — горожане возможно увидят такие беспилотники и на улицах Екатеринбурга. Разработками будущего гостей выставки радовали и японские компании. Страна восходящего солнца — партнер этого Иннопрома — делится с уральцами секретами роботизированного производства. Умные машины давно вышли за пределы промышленного производства и все чаще внедряются в обычную жизнь. Обсуждать проблемы и стратегии развития умного производства в главном зале собрались представители Швеции, Японии, Китая, США и, конечно, России. Они обсуждали переход к интеллектуальной технике, не требующей вмешательства человека, электромобили и возможности беспроводной передачи информации. Россия делает огромный вклад во всеобщую киберзащиту. На выставке презентовали и большой подарок, который готовят для горожан к трехсотлетью Екатеринбурга — триста парк. Городской зверинец хотят перенести из узких городских улиц, на широкий простор леса около Кольцово. Там будет комфортно не только старым обитателям зоопарка, но найдется место и для новых: страусов, фламинго и жирафов. Пока дресскод выставки сплошь деловые костюмы и галстуки. Для любознательных горожан Иннопром откроет свои двери в среду и четверг. Для тех, кто своими глазами хочет увидеть будущее, от метро Ботаническая до Экспо-центра курсируют бесплатные автобусы.