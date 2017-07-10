Три мешка костей: останки неизвестных животных разлагаются на улице Транспортников

10.07.2017

Опасные отходы отравляют воздух, а возможно и почву

Похоже, кто-то разделывал мясо на дому. А кости, не заморачиваясь, выбросил в кусты. Рожки да ножки тут же растащили по округе бродячие собаки. И теперь все прохожие здесь воротят нос, ведь останки начали разлагаться. Владислав, наткнувшись на страшную находку, сразу забил тревогу. Обзвонил все службы, но откликнулся только участковый. Однако и он выяснив, что криминала нет, ничего не предпринял. Тогда Владислав снова взялся за телефон. Но кости и ныне там. Мы спросили в ЖЭУ, почему заявка осталась без внимания. Но там заверили: впервые о ней слышат. Мы вызвали ветеринарную станцию. Ее специалисты оценили грозящую опасность — взяли пробы на сибирскую язву. А в Спецавтобазе взялись за вопросы утилизации. При обнаружении подобных находок следует вызывать специалистов районной ветеринарной станции. Телефоны можно найти в интернете. Эта рекомендация касается и всех инстанций, куда жители обращаются по незнанию.