После визита Владимира Путина на нижнетагильском заводе выплатили долги по зарплате

10.07.2017

Свердловчане лично попросили Президента решить проблему на «Прямой линии»

После вмешательства Президента и руководителя Свердловского региона завод, наконец, начал платить по долгам. Уже сегодня расчёт получили трое рабочих, но на очереди еще 8 десятков. Помимо проблемных тем Путин с Куйвашевым затронули и вопросы развития региона. Для главы государства устроили экскурсию на Дацюк-арену. Спорткомплекс построили в прошлом году на средства президентского гранта. Владимир Путин осмотрел несколько хоккейных площадок, предназначенных для тренировок детей и юниоров. В роли экскурсоводов выступили чемпион мира Павел Дацюк и директор арены Олег Черепанов.