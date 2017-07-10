После вмешательства Президента и руководителя Свердловского региона завод, наконец, начал платить по долгам. Уже сегодня расчёт получили трое рабочих, но на очереди еще 8 десятков. Помимо проблемных тем Путин с Куйвашевым затронули и вопросы развития региона. Для главы государства устроили экскурсию на Дацюк-арену. Спорткомплекс построили в прошлом году на средства президентского гранта. Владимир Путин осмотрел несколько хоккейных площадок, предназначенных для тренировок детей и юниоров. В роли экскурсоводов выступили чемпион мира Павел Дацюк и директор арены Олег Черепанов.
После визита Владимира Путина на нижнетагильском заводе выплатили долги по зарплате
Свердловчане лично попросили Президента решить проблему на «Прямой линии»
Вчера
После визита Владимира Путина на нижнетагильском заводе выплатили долги по зарплате