День семьи, любви и верности отметили в Екатеринбурге

10.07.2017

Праздник впервые прошел в общегородском формате

Таким фитнесом папы еще не занимались. Смеются, поднять детей нелегко во всех смыслах, но чего не сделаешь ради семьи. С таким размахом день семьи, любви и верности в Екатеринбурге проходит впервые. Чтобы праздник получился веселым и ярким, горожанам не давали сидеть на месте. Они участвовали в семейных стартах и казачьих забавах. Родители и дети проверяли смекалку и ловкость, стоя на ходулях, перетягивая канат и бросая валенки в бутылки с водой. А танцовщики устроили для гостей мастер-класс по латиноамериканским танцам, которым все возрасты покорны. Горожанам такой праздник по душе. Дети в восторге от аттракционов. Прыгают на большом надувном батуте, плавают в сухом бассейне и пытаются поднять штангу. Даже самым маленьким это удалось. Вспомнить детство смогли и взрослые. На семейной площадке горожане играли в мяч и классики. По отзывам горожан, организатор — Фонд святой Екатерины — заложил в городе добрую традицию, которая делает семейные узы крепче. Супруги преподносили друг другу самые неожиданные подарки — например, Алексею жена вручила букет цветов. А вот Иван и Мария в праздник стали Иваном-да-Марьей. В День семьи они заключили брачный союз, чтобы он точно получился счастливым. Семейный праздник горожане отмечали до позднего вечера. Он завершился концертом, хедлайнерами которого стали знаменитые группы — «Тэр мэйтс» и «Рондо». Легендарные хиты вместе с солистами пели и горожане.