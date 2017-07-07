Жертвы алкоголя: в квартире на Уралмаше взорвался самогонный аппарат

07.07.2017

В результате ЧП в многоквартирном доме треснула стена

Для Марка разбитая машина — не повод для расстройства. Ведь оконная рама могла покалечить не только кузов, но и его самого. Парня спасла реакция — услышав взрыв, он успел заскочить в салон. Оказалось, взрыв прогремел в квартире на 6-м этаже. Там взлетел на воздух… самогонный аппарат. Вот уж точно, алкоголь — зло. Как рассказывают очевидцы, полицейские долгое время не решались зайти в квартиру — в воздухе витала угроза нового взрыва, ведь аппарат продолжал работать. Горе-самогонщик в тот момент был дома и, похоже, крепко выпивал. У него ожоги лица и конечностей. Еще одна женщина, которая была в нехорошей квартире, травм не получила. Однако, надышавшись парами, все же обратилась к медикам за помощью. Пострадали не только люди, но и сам дом — стена, отделяющая эту квартиру от соседней, треснула. А вот самочувствие самогонщика внушает опасения. По словам врачей, он в тяжелом состоянии. Подробности родственники разглашать не хотят. Соседи же и вовсе не верят, что мужчина мог гнать самогон. Говорят, семья приличная и не может заниматься сомнительным производством. Не исключено, что взрыв кто-то подстроил. Однако версию о том, что к ЧП мог привести взрыв газ, уже исключили. Повинен ли в этом алкоголь, теперь будет выяснять полиция. Самогонный аппарат у хозяев уже изъяли — чтобы не допустить всякий пожарный случай.