Заблудился в каменных джунглях: в Екатеринбурге полицейские задержали лисенка

07.07.2017

Животное гуляло само по себе по Пионерскому району

Полицейским пришлось развернуть настоящую операцию — ввести план перехват. Лисенка загнали в гаражи и там задержали. Пушистый беглец сопротивляться не стал — устроился спать в кузове полицейского авто. Служители порядка отвезли найденыша в участок и вызвали зоозащитников. Лисенок оказался еще младенцем — не старше трех месяцев. У малыша повреждена лапа. Но сейчас животное вне опасности. Ему подыскали временное жилище, там его выходят и отпустят на свободу — в лес.