Заблудился в каменных джунглях: в Екатеринбурге полицейские задержали лисенка

Животное гуляло само по себе по Пионерскому району


Полицейским пришлось развернуть настоящую операцию — ввести план перехват. Лисенка загнали в гаражи и там задержали. Пушистый беглец сопротивляться не стал — устроился спать в кузове полицейского авто. Служители порядка отвезли найденыша в участок и вызвали зоозащитников. Лисенок оказался еще младенцем — не старше трех месяцев. У малыша повреждена лапа. Но сейчас животное вне опасности. Ему подыскали временное жилище, там его выходят и отпустят на свободу — в лес.

Также в разделе Братья меньшие
22.06.2017
Собака усыновила зайчат: малыши остались сиротами из-за стаи диких собак
11.10.2016
Собачьи бои без правил: бойцовский пес перекусил челюсть миниатюрной собаке
21.06.2017
Челюсть собирали по частям: хозяева искалеченной собаки судятся с владельцами бойцовского пса
19.06.2017
Живут несладко и недолго: Свердловская прокуратура проверила приюты для животных

Сегодня
Заблудился в каменных джунглях: в Екатеринбурге полицейские задержали лисенка