Выиграл целый год! Блогеру Руслану Соколовскому смягчили приговор

07.07.2017

Вместо 3,5 лет блогеру назначили 2 года и 3 месяца условного срока

Блогер просил суд изменить текст приговора. Ведь из-за запрета на посещение массовых мероприятий он не может работать журналистом — недавно Соколовского взяли в интернет-газету. Но ограничение суд снимать не стал. Однако скостил блогеру целый год ограничения свободы. Вместо трех с половиной лет Руслан получил два с небольшим года условного срока. Суд убрал эпизод с незаконным оборотом шпионского оборудования — ручки с видеокамерой. Блогера — ловившего в Храме-на-Крови покемонов, признали виновным в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Адвокаты с решением суда не согласились и назвали обвинения абсурдными. Теперь бороться за справедливость они намерены в европейском суде.