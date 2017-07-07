Убили деда на глазах у внука: два брата проведут за решеткой на двоих 40 лет

07.07.2017

Убийц удалось найти благодаря показаниям малыша

Перед оглашением приговора в зале стоит гробовая тишина. Подсудимые не проронили ни слова, пряча глаза от семьи погибшего. В зале вдова и дети убитого врача. Внука, который стал единственным свидетелем трагедии, родители в суд не взяли. Мальчик так и не отошел от трагедии, произошедшей у него на глазах. Картину убийства восстанавливали по его рассказам. Мужчину с татуировкой волка искали по всей области. А когда нашли, ужаснулись его жестокости. По версии следствия, Александр с братом убили врача из-за того, что тот отказался дать им свою Ниву. Преступники набросились на дедушку с ножом, а внука отбросили в кусты. Позже полицейские насчитали на теле погибшего 25 ножевых ранений в грудь, шею и спину. Тело врача и плачущего рядом внука обнаружили односельчане. Погибшего Маснавия Манасипова его земляки вспоминают как отличного специалиста и надежного друга. Он сам спас немало жизней, но потерял свою, не в силах противостоять преступникам. На угнанной машине сыщики обнаружили отпечатки пальцев подсудимых и даже орудие убийства – самодельный нож. Но несмотря на все улики, рассмотрение дела затянулось на два года. Единственному свидетелю – маленькому Ильдару на момент трагедии было меньше четырех лет. Следователям приходилось брать показания очень осторожно, чтобы не ранить психику ребенка. В итоге подсудимые признали вину. Сегодня братьям, наконец вынесли приговор. На двоих они проведут за решеткой 40 лет. От пожизненного срока, как того просили прокуроры, братьев Нечкиных спасло лишь то, что покушение на убийство ребенка в ходе рассмотрения дела заменили на причинение побоев. Суд учел и то, что оба брата уже были судимы. Один — за убийство, другой — за мелкие преступления. Будут ли родные погибшего просить более жесткого наказания для убийц — пока неизвестно. С журналистами семья не общается.