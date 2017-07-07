Одаренные школьники узнали, как прожить до 120 лет и выучить китайский за ночь

07.07.2017

Такие проекты будущего разрабатывают в научном лагере на Таватуе

Их летний отдых — серьезный труд. В этом лагере школьники работают над профессиями будущего. И даже понять, что от них требуется — задача не из легких. К примеру, здесь ребята собирают 3д принтер. Для настолько сложного процесса нужны слаженные действия сплоченной команды. Попасть в этот оздоровительный лагерь было действительно непросто. Из четырех сотен подростков жесткий отбор прошли лишь девяносто. Три недели они будут работать над разными проектами: создавать чип, позволяющий выучить за ночь китайский язык или медицинские препараты, на основе уральских трав. Эта команда, к примеру, колдует над омолаживающим гелем. По словам юных разработчиков, он способен даже лечить ожоги. Школьной программы юным гениям явно не достаточно. Получать новые знания им не лень даже летом. Тем более, что здесь можно не только заниматься наукой, но и учиться взрослой жизни: как найти работу по душе и найти свое место в будущем. На работу у ребят есть меньше недели. Уже 12 июля они должны будут представить проекты на суд жюри. Победителей выберут в каждом направлении. Лучшая команда поедет в Сочи на базу для одаренных детей «Сириус», где сможет продолжить работу под руководством опытных тренеров.