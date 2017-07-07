На трассе Екатеринбург – Пермь из-за ливней обвалился мост

Обрушение произошло под поселком Янычи, машины пускают в объезд


ЧП произошло днем. Дорогу размыло в обоих направлениях — проезжая часть буквально рухнула в воду. К счастью, в аварии никто не пострадал. Сейчас на месте работают бригады МЧС и дорожной полиции. Кроме того, из Екатеринбурга к месту аварии выехала специальная комиссия, чтобы оценить ущерб и наметить план восстановительных работ. А пока водителей направляют в объезд — через село Бершеть. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее рассчитывать время поездки.

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На трассе Екатеринбург – Пермь из-за ливней обвалился мост