Иннопром 2017: Екатеринбург готовится встречать гостей международной промышленной выставки

07.07.2017

Площадка откроет свои двери 10 июля

Это вам не калинка-малинка. Студенты из Японии даже пританцовывают от восторга. В Россию они приехали впервые, поэтому на Екатеринбург из окна автобуса глядят во все глаза. Говорят, не представляли, что здесь все так близко — например, Европа в одном шаге от Азии. Впрочем, на Урал они приехали не развлекаться. Уже завтра два десятка студентов сыграют в хоккей с мячом с уральцами. По словам тренера, в поездку взяли лучших из лучших — чтобы попасть в сборную, отбор вели по всей стране. Ведь к Екатеринбургу у японцев не только спортивный интерес. Страна восходящего солнца — партнер России на выставке инноваций Иннопром-2017. Такой союз, улыбаются гости, и кругозор расширяет, и границы стирает. Через пару дней Екатеринбург встретит гостей из сотни стран-участниц. Самые представительные делегации приедут из Германии, Кореи, Италии и Индии. На форумах участники обменяются опытом и новыми технологиями. Так, Китай готовит научную и промышленную экспансию в большинство павильонов. Впрочем, за ноу-хау далеко ходить не нужно. Хозяевам тоже есть, чем удивить. Уральский Федеральный Университет, например, собирается презентовать на Иннопроме уникальный прибор — магнитометр. Этот прибор — величина космическая. В буквальном смысле. Его используют в обсерваториях, которые и измеряют магнитное поле земли. Такое магнитометр, в частности, помог найти Чебаркульский метеорит. У этого прибора есть аналог в Канаде, но уральская разработка, по словам создателей, точнее. Нынешняя выставка обещает стать одной из самых интересных и познавательных в истории. Особый статус подчеркивает и предстоящий визит президента. Владимир Путин первым 10 июня осмотрит стенды. Из-за этого для всех гостей Иннопром откроется лишь в понедельник после полудня. Познакомиться с технологиями будущего можно в течение четырех дней.