«Городской Дозор» проверил, как коммунальщики исполняют обещания

На этот раз объезд показал, что не все ответственные лица держат слово


Всего за полгода бетон раскрошился. Повсюду торчала ржавая арматура. Коммунальщики пообещали нам в июле приступить к ремонту. Управленцы не обманули — ремонт начался. Но, по словам жителей, стало только хуже. Переломать ноги рисковали и жители подъезда в Коротком переулке. С последней ступеньки человек шагал в яму. В управляющей компании нас заверили, что заявка на реконструкцию уже оформлена. Как рассказывают коммунальщики, вскоре они установят и обещанные перила. Пока из-за большого числа заявок до этого руки не доходят. Вот так выглядела единственная дорога от Умельцев до ближайшей остановки. Еще когда забор городили, жители ждали какого-то подвоха. В тот раз обошлось без жертв. Застройщик заверил, что все восстановит. Но вместе с чиновниками района мы настояли на дополнительных мерах. Местные работу уже оценили. Забор отодвинули на 3 метра. Даже в темное время суток здесь не так страшно. И самое главное — плиты укрепили основательно. Только на 2-й год нам удалось обезопасить этот проход для пешеходов, поэтому если у вас с первого раза что-то не получилось, советуем не отчаиваться.

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«Городской Дозор» проверил, как коммунальщики исполняют обещания