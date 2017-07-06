Вот оно какое, наше лето: свердловчане из-за ливней остались без тепла и света

06.07.2017

Энергетики последствия шторма уже устранили, но синоптики дают неутешительные прогнозы

Их дом — далеко не крепость, жалуются местные. Прежняя жизнь стала рушиться после того, как у десятков жилищ в Староуткинске в прямом смысле снесло крышу. Кровли повредил сильнейший ураган. Уже больше месяца сельчане пытаются вернуть их на место, но, вздыхают, денег не хватает. Власти обещали помочь. Но, как только ветер стих, не слышно стало и слов о гарантиях. Хотя люди фактически живут без крыши над головой. Между тем, небо на Свердловской областью продолжает хмуриться. Солнечные дни по пальцам пересчитать можно, зато ливней в избытке — трехмесячная норма осадков давно исчерпана. И просвета в ситуации не видно, говорят спасатели. Штормовое предупреждение опять продлили. Ситуация в области не чрезвычайная, но довольно напряженная. Ночью сильный ветер оборвал электропровода в Екатеринбурге, Качканаре, Висиме и Асбесте. Без света несколько часов сидели почти три тысячи человек, пока энергетики устранили последствия аварии. Синоптики, между тем, не спешат хоронить жаркий сезон. Лето, говорят, на Урале будет. Глядя на постоянно меняющийся прогноз, горожане с грустью шутят: лето в город придет — главное, не провести этот день на работе.

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