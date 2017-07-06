«Волна памяти» накрыла Урал: в Екатеринбург съехались мотоциклисты со всей России

06.07.2017

Мотопробег посвящен байкерам, которые погибли на дороге

Не мотоцикл, а настоящий дом на колесах! Под рукой у Олега все самое необходимое – еда, сменное белье и… дождевик. Из-за капризов погоды в этом году байкерам пришлось заметно сбавить скорость мотопробега. Но дух байкеров непогоде не сломить. Несмотря на ливни, они уже шестой год отправляются колесить по стране, чтобы вспомнить погибших на дорогах товарищей. «Волна памяти» сегодня накрыла и Екатеринбург. Мотоциклисты из разных городов России приехали, чтобы напомнить, как важно беречь тех, кто на двух колесах. В этом году мотопробег стартовал в Европе – с самой западной точки материка — мыса Рока. От Атлантического океана до Тихого через всю Европу и Россию байкеры исколесят почти 15 тысяч километров, по пути принимая в колонну новых участников. Байкеры мчат по дорогам одной колонной, соблюдая все правила. Говорят, с нарушителями им не по пути. Ведь мотопробег — не гонки. Эту мысль рулевые стараются донести коллегам. И весьма успешно — показывает статистика. На борьбу с нарушителями в Екатеринбурге уже несколько лет выезжает мотополк. Ведь четырехколесным экипажам запрещено пускаться в погоню за байкерами. Эти мотоциклисты об опасности знают не понаслышке. И своим мотопробегом надеются еще раз напомнить байкерам о правилах. Ведь только в этом году на дорогах области уже разбилось два десятка лихачей. Участники пробега надеются, что для остальных эта печальная статистика станет уроком.