Екатеринбуржец нашел угнанную 2 года назад машину в Краснодаре

06.07.2017

Новый владелец, не сумев поставить авто на учет, через интернет нашел прежнего собственника

Мир не без добрых людей — это Расул теперь точно знает. Мужчина нашел свой автомобиль спустя два года после угона. О том, где находится его Шевроле, пострадавшему поведал житель Краснодара, который вышел на хозяина через соцсети. Машину у Расула угнали летом 2015-го. Злоумышленники вскрыли ее с помощью спецустройства и увезли в неизвестном направлении. Полицейских выйти на след злоумышленников не удалось. Отчаявшись, Расул уже купил новое авто, но вдруг объявился невезучий владелец старого. Как выяснилось, авто южанину продали по поддельным документам. В ходе многомесячной экспертизы выяснилось, что машина родом из Екатеринбурга и в Краснодар попала незаконным путем. Тогда Александр начал искать прежнего хозяина в интернете. В этом ему помогла морская волна — уникальный цвет машины. Но и на этом проблемы Расула не закончились — сложно было и перегнать Шевроле домой, и вновь поставить ее на учет. Однако если екатеринбуржец хоть и с большим трудом, но вернул свое, то 450 тысяч краснодарца пропали. Только недавно полицейским удалось выйти на след тех, кто мог забрать их обманным путем. В свою очередь Александр предоставил сыщикам и съемки с камеры наблюдения, которая зафиксировала момент сделки. По словам пострадавшего, документы на авто ему предоставил вот этот мужчина в черном. Как пояснили в полиции, уже возбуждено уголовное дело по статье «сбыт имущества, приобретенного заведомо преступным путем». Пока идет уголовное расследование, подавать гражданский иск Александр не видит смысла. По словам правозащитников, от такой ситуации не застрахован ни один покупатель подержанного автомобиля. Единственное, что можно сделать — минимизировать риски. Для этого необходимо узнать как можно больше о машине и том, кто ее продает. Благо, все транспортные средства, попавшие в руки злоумышленников, уже вернули владельцам. Теперь пострадавшие намерены сделать все, чтобы угонщики получили реальный срок и вернули деньги обманутым покупателям.