День города для всех: главный городской праздник адаптируют для людей с ограниченными возможностями

Для слабовидящих разместят указатели с шрифтом Брайля, а колясочники смогут смотреть шоу на специальных площадках


Отмечать свой день рождения город будет с 5 по 23 августа. Традиционно в программе фестиваль авторской песни «Август», выступления духовых оркестров и городская свадьба. В преддверии Дня города в ТЮЗе пройдет финал конкурса «Мисс Екатеринбург» — в этом году королеву красоты выберут уже в двадцатый раз. Кроме того, организаторы приготовили множество новых площадок. Так, в сквере у 9-го лицея откроется целый Детский квартал, перед Космосом пройдет экофестиваль «Город мечты», а в Историческом сквере гостям дадут заглянуть в будущее. Там заработает площадка Екатеринбург-300, где будут принимать жалобы и предложения горожан.

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День города для всех: главный городской праздник адаптируют для людей с ограниченными возможностями