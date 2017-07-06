Бросилась под ковш экскаватора: жительница дома на Чкалова борется со стройкой во дворе

06.07.2017

Коммерсанты хотят провести кабель и установить электрооборудование

Экскаватор подрядчиков успел только один раз зачерпнуть ковшом. Выбежавшие на шум жители встали на пути техники живой стеной. Действительно у рабочих все бумаги в порядке. Нет только согласия жильцов. Земля, на которой планируют уложить кабель, находится в общедолевой собственности. Кабель хотят проложить вот к этому строению. Соседи уверяют: что там будет, коммерсанты от них скрывали. Случайно от строителей жители узнали, что здесь оборудуют серверную для интернет-провайдера. Это и вызвало возмущение. В знак протеста жители готовы дежурить у стройки круглосуточно. Из-за такого напора рабочим сегодня даже пришлось свернуть раскопки. Но заказчик отказываться от своих планов не намерен. И советует не мешать бригаде, ведь кабель нужен, чтобы отделить электроснабжение пристроя от дома. Иначе многоэтажку ждут постоянные перебои с электричеством. Все согласования на работы подразумевают согласие жителей — говорят юристы. А вот владельцу серверной при прежней схеме электроснабжения придется несладко. В общем, это война, в которой не будет победителя. поэтому юристы предлагают обратиться к одному из административных органов, который взял бы на себя роль примирения сторон.