«Она боялась прыгать!»: девушка вылетела с 3-метрового батута

05.07.2017

ЧП произошло около Театра Драмы.

Снимать место происшествия журналистам разрешают только через забор. На территорию не попасть после того, как здесь пострадала 16-летняя горожанка. Мария прыгнула с 3-метровой высоты, но вместо аэроподушки приземлилась на брусчатку. Попрыгать с вышки горожанам разрешили в рамках «Недели мужества». После нового рекорда саратовского каскадера, шагнувшего с 45-метровой высоты, организаторы устроили аттракцион смелости для всех желающих. По словам очевидцев, перед прыжком без страховки пострадавшая долго сомневалась — лишь встав на край во второй раз, она шагнула вниз. Но инстинкт самосохранения взял свое — в последний момент девушка схватилась за поручень, соскользнула в сторону и пролетела мимо подушки. Ей тут же надели шейный воротник и увезли в больницу. Серьезных травм Мария не получила. На больничной койке пострадавшей предстоит провести около недели. Пока врачи поправляют ее здоровье, организаторы «Недели мужества» выясняют, как такое могло произойти. Со слов подрядчиков, отвечающих за аттракцион, перед прыжком девушка подписала документы о том, что сама несет ответственность за свое здоровье, и прошла инструктаж. Все ли учли организаторы, теперь будут выяснять следователи. Они проверят, отвечают ли услуги всем требованиям безопасности. Расходы по лечению Марии организаторы «Недели» готовы взять на себя — сегодня они навестили нерешительную прыгунью в больнице. Сам же аттракцион после происшествия сразу убрали — площадку свернули досрочно, по рекомендации полиции. Сейчас на месте находится только подъемник, но работать он уже не будет