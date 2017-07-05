Ловец покемонов пытается смягчить свое наказание: Руслан Соколовский подал апелляцию

05.07.2017

В мае блогера приговорили к 3,5 годам условно.

Ему, в частности, запрещено посещать массовые мероприятия, что Соколовского категорически не устраивает. По его словам, именно желание появляться на публике заставило подать апелляцию. К тому же, он устроился журналистом в интернет-издание и бывать на концертах и митингах – теперь его работа. На сегодняшнем заседании судья подняла материалы дела и уточнила требования адвокатов, которые просят полностью оправдать своего подзащитного. В апелляционной жалобе они вновь требуют не вменять в вину скандально известному блогеру отрицание бога и приобретение шпионской ручки. Ведь во время основного процесса доказательств этому представлено не было. После прений сторон судья взяла двухдневный перерыв.