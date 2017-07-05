Коммунальный фонтанчик: на Эльмаше горячей водой затопило парковку

Гейзер бьет из-под асфальта на улице Лобкова больше недели.


Авария случилась неподалеку от пешеходных троп. Но, в первую очередь, из-за нее страдают автомобилисты. Разливающийся по округе кипяток топит стоянку. Охранники парковки постоянно предупреждают клиентов об опасных местах. Однако автовладельцы все равно нервничают — разлив с каждым днем увеличивается. Попытки разыскать ответственного за это безобразие к ни к чему не привели. Тем временем, ручьи уже начали от водорослей цвести. А в самой большой луже даже зародилась новая жизнь. Но будущего у этой экосистемы нет. По просьбам местных мы обратились к энергетикам. К месту аварии уже выехали ремонтники. Задержку объяснили тем, что не могли точно установить место порыва — повреждение не всегда бывает у источника воды. Но сегодня пообещали докопаться до сути. На время ремонтных работ жители останутся без горячей воды. В целом, при подобных ЧП следует сразу обращаться в управляющую компанию.

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Коммунальный фонтанчик: на Эльмаше горячей водой затопило парковку