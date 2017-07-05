Большой куш: свердловчанка выиграла в лотерею больше 3 миллионов рублей

05.07.2017

Женщина купила счастливый билет на почте всего за сотню.

Подтвердить выигрышный билет женщина пришла в местное почтовое отделение. Там ее имя пока не разглашают. Оператор говорит, что горожанка – на вид ей около 40 — была в приподнятом настроении. Еще бы — лотерейный билет она купила ей всего за 100 рублей, а выиграла в общей сложности около 4 миллионов! Информацию подтвердили и организаторы лотереи. Они посчитали, что в этом году продажи билетов «на удачу» в регионе выросли в полтора раза. Максимальный выигрыш составил более 25 миллионов рублей. Так что свердловчане – народ азартный и при этом удачливый.