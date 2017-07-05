05 Июля 2017
Водитель междугороднего автобуса прижал дверью коляску с младенцем
05.07.2017 ЧП
«Она боялась прыгать!»: девушка вылетела с 3-метрового батута
05.07.2017 ЧП
Коммунальный фонтанчик: на Эльмаше горячей водой затопило парковку
05.07.2017 Городской дозор
Ловец покемонов пытается смягчить свое наказание: Руслан Соколовский подал апелляцию
05.07.2017 Жизнь
Большой куш: свердловчанка выиграла в лотерею больше 3 миллионов рублей
05.07.2017 Соседи
8 этажей граффити: в Екатеринбурге открылась выставка уличного искусства
05.07.2017 Культпросвет