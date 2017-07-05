05 Июля 2017

Водитель междугороднего автобуса прижал дверью коляску с младенцем Водитель междугороднего автобуса прижал дверью коляску с младенцем
05.07.2017  ЧП
Малыша спасла прочная конструкция люльки. 
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«Она боялась прыгать!»: девушка вылетела с 3-метрового батута «Она боялась прыгать!»: девушка вылетела с 3-метрового батута
05.07.2017  ЧП
ЧП произошло около Театра Драмы. 
Коммунальный фонтанчик: на Эльмаше горячей водой затопило парковку Коммунальный фонтанчик: на Эльмаше горячей водой затопило парковку
05.07.2017  Городской дозор
Гейзер бьет из-под асфальта на улице Лобкова больше недели. 
Ловец покемонов пытается смягчить свое наказание: Руслан Соколовский подал апелляцию Ловец покемонов пытается смягчить свое наказание: Руслан Соколовский подал апелляцию
05.07.2017  Жизнь
В мае блогера приговорили к 3,5 годам условно. 
Большой куш: свердловчанка выиграла в лотерею больше 3 миллионов рублей Большой куш: свердловчанка выиграла в лотерею больше 3 миллионов рублей
05.07.2017  Соседи
Женщина купила счастливый билет на почте всего за сотню. 
8 этажей граффити: в Екатеринбурге открылась выставка уличного искусства 8 этажей граффити: в Екатеринбурге открылась выставка уличного искусства
05.07.2017  Культпросвет
В экспозиции представлены фотографии работ фестиваля «Стенограффия». 