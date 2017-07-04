04 Июля 2017
Маленькая мама: в Екатеринбурге 13-летняя девочка родила сына
04.07.2017 Жизнь
Трогать картины разрешает! В Екатеринбурге открылась выставка для незрячих
04.07.2017 Культпросвет
В областном суде начался процесс по делу об убийстве трехмесячной девочки
04.07.2017 Криминал
Не дом, а баня! Свердловчанин самостоятельно включил отопление в подъезде
04.07.2017 Городской дозор
Свердловчане из-за непогоды могут остаться без урожая
04.07.2017 Жизнь
Полицейские перестановки: в Екатеринбурге назначили главу МВД
04.07.2017 Общество