04 Июля 2017

Маленькая мама: в Екатеринбурге 13-летняя девочка родила сына Маленькая мама: в Екатеринбурге 13-летняя девочка родила сына
04.07.2017  Жизнь
Новорожденного мальчика обнаружили соседи. 
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Трогать картины разрешает! В Екатеринбурге открылась выставка для незрячих Трогать картины разрешает! В Екатеринбурге открылась выставка для незрячих
04.07.2017  Культпросвет
Организаторы сделали известные полотна рельефными и фактурными. 
В областном суде начался процесс по делу об убийстве трехмесячной девочки В областном суде начался процесс по делу об убийстве трехмесячной девочки
04.07.2017  Криминал
На скамье подсудимых отец, пытавшийся утихомирить плачущего младенца. 
Не дом, а баня! Свердловчанин самостоятельно включил отопление в подъезде Не дом, а баня! Свердловчанин самостоятельно включил отопление в подъезде
04.07.2017  Городской дозор
Из-за выходки жильца – все соседи задыхаются от жары. 
Свердловчане из-за непогоды могут остаться без урожая Свердловчане из-за непогоды могут остаться без урожая
04.07.2017  Жизнь
Уральские агрономы, чтобы спасти овощи, начали акклиматизировать новые сорта. 
Полицейские перестановки: в Екатеринбурге назначили главу МВД Полицейские перестановки: в Екатеринбурге назначили главу МВД
04.07.2017  Общество
ВРИО стал бывший начальник отдела полиции №14 Сергей Кулагин. 