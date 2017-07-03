Вымыл пол – окончил школу: без отработки выпускникам Дегтярска выдают недействительные аттестаты

03.07.2017

Девятиклассники получили документы без печати.

Не аттестат, а филькина грамота. Главный школьный документ, который Лейле торжественно вручили на выпускном, теперь лежит без дела. В нем нет печати. Ее, как оказалось, еще надо заработать. Жертвами подобного шантажа, жалуются дегтярцы, стали около десятка девятиклассников. По словам выпускников, это что-то новое — раньше со средней школой прощались по правилам: сдал экзамены — получил действующий аттестат. Почему к этому добавилось одно «но», не понимают ни ученики, ни родители. В школе объясняют, всё не совсем так. Печати в аттестатах, действительно, ставятся не сразу — но это не шантаж, а стимул. Многие выпускники, несмотря на напоминания, забывают сдать учебники. А вот отработка, утверждают в школе, как и раньше, дело добровольное. Навести напоследок чистоту в родных классах ученики могут только с согласия родителей. В любом случае намерения учителей незаконны, объясняют правозащитники. По федеральному закону об образовании, в конце 9 и 11 классов школы обязаны выдать выпускникам действующие аттестаты со всеми подписями и печатями. Никакие отработки для учеников не предусмотрены. По крайней мере, пока — чиновники всерьез обсуждают вопрос возвращения в школах «трудовых часов». Выпускникам Дегтярска специалисты советуют прийти в школу и потребовать исправить аттестат, пригрозив жалобой в прокуратуру. Стоит поспешить — приемные комиссии колледжей и училищ работают уже две недели, и там принимают лишь документы, заверенные печатью.