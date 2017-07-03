Трава у дома: возле школы на Ильича растет конопля

03.07.2017

Каннабис обнаружили местные среди сорняков.

Объяснить сыну, чем опасна конопля, Елена пока не может. Поэтому просто называет крапивой. Теперь у ее дома целая плантация дурман-травы. Там, где должны расти цветы и газон, приживается каннабис. Конопля выросла рядом с тропинкой, по которой ежедневно ходят дети. Неподалеку лицей, садик и площадки для игр. Откуда здесь взялась травка, местные могут лишь догадываться. Весной здесь рыли траншею, которую потом засыпали привезенной откуда-то землей. По мнению аграриев, на Уралмаш конопля могла попасть как с грунтом, так и с мусором. На Урале она не редкость — на полях растут и ее культурные сорта и сорняки. Но в любой траве содержатся опасные для здоровья вещества. Поэтому родителям советуют следить за детьми. Впрочем, местные квартальные уже решили — конопле тут не место. Убрать ее обещают в ближайшее время. Когда газон полностью освободят от конопли, не ясно. Это растение — тот еще сорняк. Каждый стебель нужно вырывать с корнем. Делать это, возможно, придется тем, кто завез на газон семена. Квартальные инспекторы сейчас пытаются выйти на след тех, кто благоустраивал территорию. А там — хоть трава не расти.