Расписали баллончиками больницу: в Екатеринбурге прошел фестиваль «Стенограффия»

03.07.2017

На протяжении 3 дней уличные художники разукрашивали уральскую столицу.

Украсить здание с помощью одних лишь баллончиков — не пустой пшик, а целое искусство, уверяют художники. Вгоняя в краску теплопункт, стритартеры вспоминают детство — и на стенах появляются образы из детских мультфильмов. Именно там Александра черпала вдохновение. Стенограффия в Екатеринбурге проходит уже 8 раз. Каждый год фестиваль расширяет границы географии: в уральскую столицу художники съезжаются из разных уголков мира, чтобы оставить свой неповторимый след. Фестиваль закончится — а у города появятся новые красочные герои. Силами уральских художников в этой больнице поселилась стая журавликов. Они — известный символ надежды для тяжелобольных людей. По японскому поверью, человек, сложивший тысячу бумажных птиц, может загадать любое желание — и оно обязательно исполнится. На фасаде лечебницы угнездились, конечно, не сотни, а всего три журавля, но и они окрыляют пациентов. А тот, кто надолго оставляет машину без присмотра, рискует однажды увидеть ее в новом цвете. Эту старенькую волгу художники решили вычеркнуть из реальности. Слой за слоем, на нее наложили эффект «ножниц» — машину будто вырезали в графическом редакторе. Недостатки в достоинства уличные художники превращают не первый год. Особо удачные проекты уже стали местными достопримечательностями. Несколько километров пешком, десятки рисунков на фасадах зданий — экскурсии по екатеринбургскому стрит-арту пользуются огромной популярностью. Люди спешат полюбоваться на шедевры — ведь это искусство недолговечно. Никаких рамок для участников фестиваля не существует. В общую картину удачно вписывается даже дождливое лето. Стритартеры не собираются ждать погоды — будут рисовать прямо на лужах.