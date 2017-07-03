На месте съехавшего магазина на Челюскинцев образовалась свалка

03.07.2017

Бытовой мусор, утверждают местные, выбрасывают сами жители.

Свалка образовалась возле вокзала. Поэтому в первую очередь она бросается в глаза приезжим.

Поначалу грешили на коммерсантов. Ведь отходы лежат возле закрытого магазина. Однако в соседних торговых точках объяснили, что так от мусора избавляются жители дома. Из-за этого у многих бизнес на грани закрытия. Во дворе контейнерной площадки не оказалось. По словам местных, мусор им приходится выносить за 100 метров отсюда. И не всем хочется делать такой крюк. Периодически мусор от закрытого магазина убирают. Но очень быстро там снова появляется гора нечистот. В районной администрации сказали, что уборку проводят их подрядчики. Когда магазин работал, за прилегающей территорией следили коммерсанты. Скорее всего, проще будет оборудовать контейнерную во дворе. Жители для нее и место уже присмотрели. Чтобы решить проблему с мусором раз и навсегда, жителям необходимо на общем собрании принять решение об установке контейнеров в своем дворе. Чиновники администрации пообещали обсудить этот вопрос с руководством управляющей компании.